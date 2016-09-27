11:44 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Минспорт с 2017 года планирует оказывать весомую поддержку бывшему Центру Чегина

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Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что планирует оказывать ощутимую материальную поддержку бывшему Центру олимпийской подготовки Республики Мордовия имени Виктора Чегина по спортивной ходьбе. В середине февраля Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия имени Виктора Чегина по спортивной ходьбе был ликвидирован постановлением регионального правительства, на его основе создана спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике.

- Мордовии сейчас тяжело содержать этот спортивный центр, поэтому мы рассматриваем возможность с 1 января подставить ей свое плечо, - цитирует ТАСС Мутко. - Хотим забрать всю материальную базу себе на баланс, помочь в содержании, а школа получит возможность тренироваться безвозмездно. Таким образом пока мы попробуем решить экономическую проблему. В будущем не исключаю, что на базе этой школы в Саранске появится федеральный спортивный центр.

Люди, скомпрометировавшие себя допингом, уволены. Там очень хороший интернат - методики мощнейшие и условия шикарные. Дети хотят заниматься спортом. Почему мы должны отказываться от этого объекта?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3656143

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