Миллер и Тарабин подали заявки в ИААФ на участие в стартах 2018 года

Руководитель пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила о том, что Бегунья на 200 м Полина Миллер в пятницу отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) заявку по ускоренной схеме на участие в международных соревнованиях. В 2017 году легкоатлеткаполучила от IAAF разрешение на выступления в нейтральном статусе, поэтому имела право отправить заявку на 2018 год по упрощенной схеме.

– Сегодня в IAAF была отправлена упрощенная заявка от Полины Миллер, – цитирует "Р-Спорт" Юхареву. – По обычной схеме заявки отправили метатель копья Дмитрий Тарабин, а также бегунья Екатерина Купина и прыгунья в высоту Татьяна Дементьева. Новые заявки будут отправляться после новогодних праздников.

Напомним, 26 ноября совет ИААФ не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения критериев дорожной карты. В ВФЛА поступила упрощенная форма заявки, которой могут воспользоваться спортсмены, допущенные ИААФ к международным соревнованиям в 2017 году в нейтральном статусе.