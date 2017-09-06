Михаил Щенников: "Две Олимпиады без российских легкоатлетов - это слишком"

Призер Олимпиады-1996 в ходьбе на 20 км Михаил Щенников выразил надежду, что российские легкоатлеты смогут выступить на Играх в Токио. Напомним, что из-за дисквалификации ВФЛА на Олимпиаде в Рио выступала только одна российская легкоатлетка - прыгунья в длину Дарья Клишина.

- Многое зависит от нас самих. Как мы себя поведем? Наладится ли нормальный диалог с антидопинговыми структурами? Время покажет, - цитирует stolica-s.su Щенникова. - Хочется надеяться, что все будет нормально и ИААФ вынесет положительный для нас вердикт! Две Олимпиады без российских легкоатлетов – это уже слишком… Надо приложить максимум усилий, чтобы в 2020 году в Токио зазвучал российский гимн, причем неоднократно. Обидно за ребят, которые пашут, достигают высочайшего спортивного уровня, но не могут продемонстрировать свое мастерство на международной арене. А ведь спортивный век недолог. Время проходит, а люди не могут реализовать свой потенциал.