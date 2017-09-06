Михаил Щенников: "Дело Чегина в Мордовии будет жить. Но не в плане допинга"

Призер Олимпиады-1996 в спортивной ходьбе Михаил Щенников выразил мнение, что тренер Виктор Чегин причастен к успеху Сергея Широбокова на чемпионате мира-2017. 18-летний ходок занял второе место в ходьбе на 20 км. Напомним, что Чегин из-за многочисленных допинговых скандалов был пожизненно отстранен от работы в легкой атлетике. По мнению бывшего легкоатлета, отца защитника ЦСКА Георгия Щенникова, ходьба в Мордовии будет развиваться и без Чегина.

- Рад, что 18-летний парень Сергей Широбоков не стушевался в солидной компании более опытных скороходов, - цитирует stolica-s.su Щенникова. - Как технически, так и тактически он сработал практически идеально. Лично я этому успеху нисколько не удивлен. Я не знаю этого спортсмена, но близко общаюсь с его тренером Владимиром Потеминым. С ним мы давние друзья. Этот тот самый случай, когда наше соперничество переросло в дружбу. Потемин высоко оценивает потенциал подопечного. Считает, что он способен на большее.

- Как вы думаете, имел ли Виктор Чегин отношение к подготовке Широбокова?

– Думаю, да. Хотя непосредственно в тренировочном процессе, возможно, и не участвовал. Но наверняка писал план работы, консультировал наставников, которые курировали подготовку будущего вице-чемпиона мира. Ученики Чегина технически всегда выглядели безупречно, и Широбоков в Лондоне также был на высоте.

- Изменилось ли ваше отношение к мордовской школе спортивной ходьбы после многочисленных допинг-скандалов?

– Нет. Я продолжаю поддерживать хорошие отношения со многими атлетами из Мордовии. Спортсмены в этой ситуации ни в чем не виноваты. Виноват здесь один человек – тренер. Ребята просто выполняли его указания. Поэтому претензии могут быть только к Чегину. Но он уже наказан по полной программе, пожизненно отлучен от профессиональной деятельности. Что может быть хуже для тренера?!

- Ходьба в Мордовии не умрет?

– Нет. Дело Чегина будет жить. Но не в плане допинговых скандалов.