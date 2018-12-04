Михаил Дегтярев: "Счет от ИААФ - это возмутительно, это способ отъема денег у нашего спорта"

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев недоволен требованием ИААФ от ВФЛА возместить долг в размере 2,76 миллиона долларов. Данные средства были потрачены ИААФ для работы по восстановлению в статусе ВФЛА. Погашение задолженности - один из двух невыполненных пунктов "дорожной карты" по восстановлению ВФЛА. Вторым остается передача данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 год.

- Федерация с лабораторией ничего не может сделать, это компетенция следственных органов России и Минспорта, - цитирует ТАСС Дегтярева. - Мы надеемся, что там все идет поступательно. Что касается финансов, то, конечно, это возмутительно. Это такой своеобразный способ отъема денег у нашего спорта, тоже самое мы видим и в Международном паралимпийском комитете, который регулярно выставляет счета Паралимпийскому комитету России.

Государству выплачивать эти средства не представляется возможным, это запрещено законом. Поэтому здесь необходимо вести переговоры, может быть, кто-то из меценатов поддержит. Но без полного восстановления РУСАДА говорить о финансовых выплатах смысла нет.