Михаил Бутов: "ВФЛА нужна программа действий по созданию честной легкой атлетики"

Член совета ИААФ Михаил Бутов заявил, что ВФЛА необходима четкая программа по созданию условий для "честной легкой атлетики". В 2015 году ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

- Мировая легкая атлетика меняется, и происходит это достаточно быстро, - цитирует ТАСС Бутова. - Конечно, в отличие от ИААФ у нас не было времени на проведение таких быстрых изменений в ноябре 2015 года, к сожалению, по отношению к нам поступили излишне жестко. Но сейчас нам не нужно ждать, когда еще о чем-то спросит или потребует рабочая группа ИААФ, нужно представить всем членам нашей федерации, тренерам, спортсменам рассчитанную и измеримую программу действий по созданию честной легкой атлетики. И ее жестко выполнять, а возвращение ВФЛА в члены ИААФ станет в этом случае не целью, а результатом нашей деятельности, если действовать иначе, то, даже вернувшись в ИААФ, боюсь, нам нечего будет предъявить в смысле результатов легкоатлетическому миру и своим болельщикам.