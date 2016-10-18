Михаил Бутов: "ВФЛА необходим независимый дисциплинарный орган"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов сообщил, что ВФЛА нуждается в собственном независимом дисциплинарном органе, подобном Integrity Unit Board, который в ближайшее время появится в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Как рассказал ранее Бутов, Integrity Unit Board (в переводе на русский язык – бюро, обеспечивающее целостность легкой атлетики) призван работать в двух направлениях. Первое будет связано с мониторингом ситуации по противодействию допингу, второе – с целостностью российской легкой атлетики. В последнем случае речь идет о борьбе с различного рода манипуляциями во время соревнований, коррупцией, занижением возраста спортсменов и т.д.

– В новом проекте устава ВФЛА, я считаю, мы должны предусмотреть создание независимого дисциплинарного органа, – цитирует ТАСС Бутова. – Он должен не только заменить антидопинговую комиссию ВФЛА, но и взять на себя функции отслеживания выполнения всех процедур и правил, установленных в организации, выявлять нарушения. Прообраз такого органа уже существовал, когда частично эти функции выполнял временный координационный комитет Олимпийского комитета России. ВФЛА требуется профессиональный независимый взгляд на борьбу с допингом, на этические вопросы деятельности, обеспечение целостности и определенных стандартов открытости работы организации и ее органов.