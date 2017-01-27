Михаил Бутов: "В апреле решится, выступит ли сборная России на чемпионате мира-2017"

Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов отметил, что апрель станет крайним сроком, когда сборная России может быть допущена к чемпионату мира-2017. По его словам, после этого спортсменам необходимо будет выполнить нормативы на международных стартах. Турнир состоится с 5 по 13 августа в Лондоне. Сейчас российские спортсмены имеют право принять участие в соревнованиях по индивидуальной заявке под нейтральным флагом.

– Каковы перспективы для федерации вернуться в состав ИААФ? Если это точно не произойдет во время Совета в феврале, когда мы хотя бы снова вернемся к обсуждению этого вопроса?

– В феврале мы с ИААФ должны будем обсудить некую "дорожную карту". Насколько я понимаю из неформального общения с некоторыми членами Совета, речь пойдет о выполнении определенных условий к конкретному сроку. Во всяком случае, хотелось бы услышать именно это. Следующий Совет ИААФ будет примерно в апреле, и для нас это станет определенным дедлайном в смысле решения о том, выступит ли команда на чемпионате мира в Лондоне. Ведь нужно оставить еще и срок, чтобы ребята могли выполнить нормативы.

– Каковы, на ваш взгляд, шансы, что это решение по чемпионату мира будет в нашу пользу?

– Сложно сказать. Я уже не раз говорил, что в мае прошлого года мы работали с большим оптимизмом. Но потом случилось интервью Григория Родченкова в New York Times, история с ходоками, и это сильно отбросило нас назад. Думаю, подобный эффект сейчас дала вторая часть доклада Макларена. К ней надо отнестись максимально серьезно и постараться отреагировать оперативно.

– Что вы имеете в виду?

– Специалисты и даже журналисты уже вычислили многих людей, кто упоминается в этом докладе. Всеми этими делами нужно заниматься и попытаться как-то предвосхитить события. Иначе, реагируя на каждое такое дело с запозданием, мы изначально ставим себя в позицию проигравших. (Наталья МАРЬЯНЧИК)