Михаил Бутов: "Участие юных россиян в международных стартах - хороший знак"

Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Михаил Бутов считает, что разрешение юным российским легкоатлетам в возрасте до 15 лет участвовать в международных соревнованиях без отправления индивидуальных заявок в ИААФ является хорошим знаком в процессе восстановления членства ВФЛА. Теперь юные российские легкоатлеты смогут принять участие в юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в июле в венгерском Дьере.

- С точки зрения стратегии внимание к этому возрасту абсолютно оправданно, и слава богу, что ИААФ это поддержала, - цитирует "Р-Спорт" Бутова. - Это, безусловно, хороший знак. Кроме того, это логичное решение, оно принято в интересах легкой атлетики. Понятно, что этот возраст как раз должен быть, прежде всего, в фокусе нашего внимания.

Мы участвовали в олимпийских фестивалях много лет. Эти соревнования проводит Европейский олимпийский комитет. Эти старты проходили обычно за год до юношеского чемпионата мира. По сути дела, это проверка юношеского резерва, возможность посоревноваться перед первенством мира. Правда, теперь его не будет, последний раз оно пройдет в Кении, но есть юношеские Олимпийские игры.

В нашем обращении о спортсменах, чей возраст не превышает 15 лет, мы как раз говорили о таких соревнованиях, которые, с одной стороны, не носят официальный характер, ведь не зря же они фестивалем называются. С другой стороны, они дают возможность реализоваться первым юношеским талантам, чтобы они могли потом участвовать в соревнованиях.