Михаил Бутов: "Пусть юные спортсмены выступают на соревнованиях без ограничений ИААФ"

Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций и президиума ВФЛА Михаил Бутов заявил, что ИААФ 6 февраля рассмотрит вопрос участия юных спортсменов сборной России на международных соревнованиях. ВФЛА была временно исключена из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда. В связи с дисквалификацией федерации российские спортсмены не могут выступать в международных турнирах. В декабре россияне начали подачу индивидуальных заявок на участие в международных стартах.

– Эти мои предложения были озвучены на декабрьском совете ИААФ, но тогда приняли решение вернуться к ним в феврале на следующем заседании, – цитирует ТАСС Бутова. – Допускаю, что причиной переноса было желание коллег дождаться второго доклада Макларена. Не исключаю также, что они посчитали правильным не торопиться и уделить больше времени изучению моих предложений, поэтому перенесли его рассмотрение на следующее заседание.

Их нужно закрепить в этом статусе, и пусть они участвуют в турнирах без всяких ограничений. Что касается тех же юношей, то выполнить полноценно критерии ИААФ, касающиеся допинга, тут весьма проблематично. Состав команд меняется не каждый год, а из месяца в месяц – спортсмен в феврале еще из себя ничего не представлял, а к июню может оказаться вполне дееспособным.