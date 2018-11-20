Михаил Бутов: "Нынешних легкоатлетов мы уже потеряли, нужно заниматься юниорами"

Член президиума ВФЛА, член совета ИААФ Михаил Бутов выразил мнение, что федерации нужно в первую очередь вкладываться в развитие юниоров. ВФЛА с 2015 года лишена аккредитации ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.

- Я уже два года это говорю, а в 2015-м мы это и делали - нужно сформировать стратегию развития. Сейчас уже - на 2028-й год, - цитирует "РИА Новости" Бутова. - Тогда я еще про 2024-й говорил. И заниматься, фокусироваться, деньги, которые сегодня имеются, тратить на юниоров. Мы всегда говорили: нужен резерв. Вот это слово, "резерв", по-моему, у нас все затмевает. Что такое резерв, я не знаю. Но есть определенный возраст, который к 2028-му году очевидно станет возрастом расцвета. Это не значит, что всех надо зачеркнуть. Никто об этом не говорит. Я еще в прошлом году высказал такую точку зрения. На меня, естественно, набросились все тренеры и спортсмены зрелого возраста. Но я не боюсь это повторить. Мы можем говорить что угодно, но в большинстве своем те спортсмены, у которых пик карьеры пришелся где-то на прошлое четырехлетие…

- Это все превратилось в богадельню за государственный счет.

- Нет, я не про это. К сожалению, тут есть наша вина, я имею в виду всех, кто так или иначе занимался и занимается организацией вида спорта, что мы их, по факту, для больших международных стартов потеряли. Этому нельзя радоваться. Можно сидеть и плакать по этому поводу, и наверняка есть те, кто плачет. Я все это понимаю. Но, к сожалению, это правда. И подтверждение моих слов - то, что происходит сейчас: не допускают ребят, наших лидеров, я могу их даже перечислить, очень их люблю, но их не допускают. И, судя по всему, допуск будет для них еще более сложным. А для большинства – невозможным.