Михаил Бутов: "Не представляю, как наши юноши готовятся к чемпионату мира, не зная, выступят ли там"

Член президиума ВФЛА Михаил Бутов в интервью "СЭ" подчеркнул, что не видит смысла в подаче индивидуальных заявок от российских спортсменов, не отвечающих критериям допуска к международным стартам.

– Если спортсмен не подвергался регулярному тестированию в отчетный период, никакого смысла в принципе отправлять такую заявку я не вижу, – заявил Бутов. – Понятно, что это не вина самого атлета. Он может просто по уровню своей квалификации не подходить для включения в пул тестирования. Тем не менее, у нас есть критерии, которыми мы должны руководствоваться.

- Правда, что большой наплыв заведомо непроходных заявок забирает время у чиновников ИААФ? И из-за этого затягивается рассмотрение тех заявок, на которые они могли бы ответить положительно?

– На любую заявку уходит время, плюс создается определенный фон. К тому же, совсем скоро у нас стартует чемпионат мира среди юношей в Найроби (12 июля. – Прим. "СЭ"). Не вполне себе представляю, как сейчас наши спортсмены готовятся к этому турниру, даже не зная, смогут там выступать или нет. Здесь уже возникает вопрос к ИААФ, которая все-таки должна стараться обеспечить равные условия для всех. (Наталья МАРЬЯНЧИК)