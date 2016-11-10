Михаил Бутов: "Исинбаева и Сильнов искренне хотят изменить легкую атлетику в лучшую сторону"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов, который сегодня был выдвинут кандидатом на пост президента организации, отметил, что у него достойные конкуренты. По словам руководителя, желание у всех одно – сделать лучше для российской легкой атлетики.

– Что скажете о ваших конкурентах – олимпийских чемпионах Елене Исинбаевой и Андрее Сильнове и действующем президенте ВФЛА Дмитрие Шляхтине?

– Я знаю Андрея и Лену как людей, беззаветно преданных нашей легкой атлетике. Они действительно искренне хотят изменить ее в лучшую сторону. Понятно, что во многом на выдвижение их спровоцировала текущая ситуация с пропуском Олимпиады. Я много раз сотрудничал с этими спортсменами, в том числе как организатор соревнований, и очень уважаю и люблю обоих. Что касается Дмитрия Анатольевича Шляхтина, это опытный руководитель, который уже много лет работает в различных спортивных структурах. Безусловно, у каждого из нас есть свои нюансы. Но желание, уверен, у всех одно – сделать лучше для российской легкой атлетики. Мы далеко не чуждые друг другу люди, и думаю, в оставшийся до выборов месяц я постараюсь с каждым обсудить наше видение и найти какие-то точки соприкосновения. Чтобы потом нам не пришлось разгребать противостояния между конкретными людьми вместо реальной работы.