Михаил Бутов: "Идея появления информаторов в нашей стране сомнительна"

Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов в интервью "СЭ" отметил, что необходимо прислушиваться к информации, которая поступает от тренеров и спортсменов в отношении допинга. Несмотря на это, появление информаторов в России он считает сомнительной идеей.

– Как вы относитесь к появлению нового информатора о допинговых нарушениях по имени Андрей Дмитриев?

– Я встречался тренером Андрея в ноябре, когда он впервые опубликовал запись в своем блоге на тему допинговых проблем. Посыл нам очевиден: существуют проблемы, и они очень серьезны. Кто знает, возможно, если бы к нему прислушались раньше, сейчас все было бы иначе. Хотя в принципе, я считаю, идея о появлении информаторов в нашей стране сомнительна. Получать информацию от тренеров и спортсменов, безусловно, нужно. Для этого с ними нужно постоянно работать, встречаться, разбираться в том, что происходит не только в сборной, но и в детских спортивных школах. То есть это должен быть регулярный труд, а не разовая акция.

– Раз Дмитриев встречался с рабочей группой ИААФ, значит, к его словам отнеслись очень серьезно?

– Рабочая группа очень внимательно относится к любой информации, даже если она поступает из неофициальных каналов, в том числе из соцсетей. Точно так же необходимо относиться к этому и нам. Мир изменился, а мы пытаемся управлять по-старому. Это неправильно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)