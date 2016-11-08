Михаил Бутов: "ИААФ прислала только проект новых критериев"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), член Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Михаил Бутов подчеркнул, что ИААФ прислала документ, который можно считать проектом будущих критериев для допуска российских легкоатлетов к международным стартам. По его словам, они будут приняты не раньше Совета ИААФ, который состоится 30 ноября – 1 декабря.

– Нам прислали документ, который пока можно считать неким проектом будущих критериев, – сказал Бутов. – Там, например, содержатся итоги встречи в Монако рабочей группы ИААФ и президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Но подчеркну, это именно предварительный проект, над которым еще предстоит много работать. Например, часть критериев, которые говорят об обязательном допинг-тестировании перед летними соревнованиями 2016 года, необходимо обновить и модернизировать.

Что-то мы еще будем обсуждать совместно с Рабочей группой ИААФ. Новые критерии допуска будут приняты не раньше Совета ИААФ, который состоится 30 ноября – 1 декабря. Пока же действуют старые критерии допуска и восстановления членства федерации. Именно по ним мы и работаем. (Наталья МАРЬЯНЧИК)