12:31 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Михаил Бутов: "ИААФ прислала только проект новых критериев"

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), член Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Михаил Бутов подчеркнул, что ИААФ прислала документ, который можно считать проектом будущих критериев для допуска российских легкоатлетов к международным стартам. По его словам, они будут приняты не раньше Совета ИААФ, который состоится 30 ноября – 1 декабря.

– Нам прислали документ, который пока можно считать неким проектом будущих критериев, – сказал Бутов. – Там, например, содержатся итоги встречи в Монако рабочей группы ИААФ и президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Но подчеркну, это именно предварительный проект, над которым еще предстоит много работать. Например, часть критериев, которые говорят об обязательном допинг-тестировании перед летними соревнованиями 2016 года, необходимо обновить и модернизировать.

Что-то мы еще будем обсуждать совместно с Рабочей группой ИААФ. Новые критерии допуска будут приняты не раньше Совета ИААФ, который состоится 30 ноября – 1 декабря. Пока же действуют старые критерии допуска и восстановления членства федерации. Именно по ним мы и работаем. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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