Михаил Бутов: "Думаю, лишением бронзы Игр-2008 дело Чичеровой не ограничится"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов сообщил, что прыгунья Анна Чичерова, лишенная бронзовой медали Олимпиады-2008 за употребление допинга, может быть также подвергнута дисквалификации. Решение о дисквалификации МОК принял после перепроверки допинг-пробы россиянки, в которой был обнаружен туринабол. ОКР в конце мая подтвердил, что получил от Международного олимпийского комитета (МОК) письмо о том, что результаты перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр-2008 у 14 российских спортсменов, 11 из которых – легкоатлеты, показали положительный результат. Среди них оказалась Чичерова, которая в Пекине заняла третье место, а в 2012 году выиграла золото на Играх в Лондоне. В начале июля ИААФ уведомила Чичерову об отстранении от соревнований.

– Считаю, что лишением бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине дело не закончится, – цитирует ТАСС Бутова. – Теперь слово за ИААФ. Ведь сейчас случилось только лишение медали. А окончательное решение, к примеру, о дисквалификации, примет Спортивный арбитражный суд (CAS), который рассматривает все дела российских легкоатлетов.

Дисквалификация? Это прерогатива CAS и ИААФ.