Михаил Бутов: "Должность главы ВФЛА интересует как возможность реализовывать свою программу"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов, который сегодня был выдвинут кандидатом на пост президента организации, отметил, что он будет бороться за свои идеи и принципы. По его словам, он хочет реализовать свою программу.

– Как вам пришло решение в очередной раз выдвинуться в президенты ВФЛА?

– Ко мне обратились с таким предложением несколько регионов. С одним из них я согласился – это Свердловская область, которая выдвигала меня и в прошлом году.

– В прошлом году вы в последний момент сняли свою кандидатуру, выборы выиграл Дмитрий Шляхтин, а вы заняли позицию генерального секретаря. Есть уверенность, что в этот раз вы пойдете до конца и сниматься не станете?

– Я готов бороться за свои идеи и принципы. У меня есть программа действий, которую я представлю делегатам конференции и буду надеяться, что именно по ней мы будем двигаться в течение ближайших четырех – восьми лет. Сама по себе должность президента меня интересует только как возможность полноценно реализовывать свою программу. Все остальное сейчас просто не имеет смысла обсуждать.