Михаил Бутов: "Баршим мог приехать на "Битву полов", но в России еще нельзя проводить международные соревнования"

Организатор "Битвы полов", генеральный директор "ФИТ-ЛИГИ" и член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал о предстоящем турнире, который пройдет 21 января в Москве. Руководитель сообщил, что участие в "Битве полов" мог принять и Мутаз Эсса Баршим.

– Абсолютных победителя может быть два?

– Нет, будет один. Ему и вручим приз, специально для этого изготовленный. С завязками на "Гераклион", конечно. А что касается финансов, то общий призовой фонд у нас – миллион рублей.

– Прилично.

– С учетом того, что это первые такие соревнования и участвуют только российские спортсмены – вполне. Хотя еще осенью я прорабатывал гипотетические варианты с приглашение иностранных спортсменов. Увы, ситуация с нашей изоляцией не закончилась…

– Это сильно ударило по планам на турнир? Уверен, вы постарались бы собрать звездную компанию, в которой мог бы быть даже Мутаз Баршим.

– Я вам больше скажу – осенью мы говорили с Баршимом и ему идея понравилась. Дошли даже до проработки деталей. Но, к сожалению, проводить международные соревнования в России все еще нельзя. Может быть, вернемся к этому разговору в будущем. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Михаила Бутова – здесь