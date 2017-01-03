Международная ассоциация спортивной прессы призывает ИААФ обнулить мировые рекорды

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) обратилась к президенту ИААФ Себастьяну Коэ с просьбой обнулить все мировые рекорды в легкой атлетике. По словам автора открытого письма, обилие допинговых скандалов и лишения призеров различных соревнований их наград говорит о том, что в легкой атлетике некоторые рекорды могли быть установлены нечестным путем.
Письмо написал президент AIPS Джанни Мерло, представляющий La Gazzetta dello Sport. Он предлагает вернуться к идее, которая выдвигалась в Германии еще в начале 2000-х годов. Тогда было предложено не признавать прежние рекорды и начать их фиксацию с чистого листа, имея достаточно хорошие инструменты для выявления нечестных спортсменов. Тогда руководство ИААФ отвергло идею.
Алый Дракон
Ага, и давайте будем обнулять рекорды каждый год!)... Нет, лучше каждые полгода!))... А еще лучше - каждый месяц!)))... Всем давно известно, что установление мирового рекорда приносит большие деньги организаторам соревнований )... Поэтому идея обнулять рекорды каждый месяц - самая денежная )))
13:50
spetrov
Наладьте процесс контроля. Установите для всех единые правила. Запретите принимающим допинг по ТИ участвовать в соревнованиях. И вот тогда, быть может, это будет иметь какой-то смысл. А так вы просто зациклите процесс до очередного скандала.
13:17