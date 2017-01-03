Международная ассоциация спортивной прессы призывает ИААФ обнулить мировые рекорды

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) обратилась к президенту ИААФ Себастьяну Коэ с просьбой обнулить все мировые рекорды в легкой атлетике. По словам автора открытого письма, обилие допинговых скандалов и лишения призеров различных соревнований их наград говорит о том, что в легкой атлетике некоторые рекорды могли быть установлены нечестным путем.

Письмо написал президент AIPS Джанни Мерло, представляющий La Gazzetta dello Sport. Он предлагает вернуться к идее, которая выдвигалась в Германии еще в начале 2000-х годов. Тогда было предложено не признавать прежние рекорды и начать их фиксацию с чистого листа, имея достаточно хорошие инструменты для выявления нечестных спортсменов. Тогда руководство ИААФ отвергло идею.