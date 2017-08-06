Между победами Гэтлина на чемпионатах мира прошло 12 лет

Американец Джастин Гэтлин стал победителем забега на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Спринтер завоевал третье золото в карьере. В последний раз 35-летний спортсмен выигрывал высшую награду чемпионата мира в 2005 году. В Хельсинки он стал лучшим на дистанциях в 100 м и 200 м.

Впервые в истории легкой атлетики вторая победа одержана спустя такой долгий промежуток времени. Максимальный разрыв между двумя выигрышами на чемпионатах мира составлял 8 лет.

Кроме того, Гэтлин стал самым возрастным победителем 100-метровки. Он выиграл забег в возрасте 35 лет и 176 дней.