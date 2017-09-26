Метатель молота Иконников дисквалифицирован на восемь лет за допинг

Российский метатель молота Кирилл Иконников дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики. Срок его отстранения отсчитывается с 6 января 2016 года.

Ранее спортсмен уже был дисквалифицирован на два года – с 8 октября 2012 года по 1 ноября 2014 года. После перепроверки его допинг-пробы с Олимпийских игр-2012, на которых Иконников стал пятым, был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Все его результаты с 5 августа 2012 года по 8 октября 2016 года аннулированы.

Чемпион Европы 2010 года и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в эстафете российский бегун Максим Дылдин дисквалифицирован с 6 января 2017 года на четыре года за допинг. В январе 30-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.