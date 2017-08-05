Меньков стал четвертым на чемпионате мира в прыжках в длину

Российский легкоатлет Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, занял четвертое место в прыжках в длину на чемпионате мира в Лондоне. Чемпион мира-2013 показал результат 8,27 метра. После первой попытки он больше не выполнил ни одной другой, которая пошла бы в зачет и помогла бы улучшить результат.
Победителем стал южноафриканец Луво Маньонга (8,48). Серебро завоевал американец Джэррион Лоусон (8,44), бронзу - еще один представитель ЮАР Рушвал Самааи (8,32).
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Мужчины
Длина
1. Маньонга (ЮАР) - 8,48
2. Лоусон (США) - 8,44
3. Самааи (ЮАР) - 8,32
4. МЕНЬКОВ - 8,27
Новоуепинни
Да понятно, что рисковал. И че? Все рискуют. Там чуваки были которые дальше него летали, но тож с заступом. Кто-то бы из них на сантиметр угадал бы - и нет 4 места.
23:54 5 августа
rusfed 2.0
Мандела никакого отношения к масаям не имеет. Равно как и прыгуны в длину. Свои расистские шуточку засунь себе в свою жирную .адницу
23:50 5 августа
*1
Ну как бы 4 место на мире это немного не то же самое, что не взять начальную высоту. Кто может лучше - вперед. Он сделал хорошую попытку, а потом стал рисковать. То есть все поставил именно на медали, ну не получилось, бывает.
23:49 5 августа
Slim Taller
Результат,в общем-то,неплохой.Откуда взялись эти масаи,потомки Манделы,не понятно.
23:47 5 августа
rusfed 2.0
Заступы - это следствие тактики так-то. Прыгнул на третье место - и дальше только рисковал. Вполне оправданно. Мог сорвать банк.
23:45 5 августа
Новоуепинни
А если все такие нервные - тем более надо дома сидеть, психическое здоровье сбережете ))
23:43 5 августа
Новоуепинни
6 попыток, 5 заступов подряд)) О чем тут грить ваще, какие медали )) Вчера попрыгунья ни разу не прыгнула )) Зачем ехали-то ваще? И не надо лапшу вешать, что типа нервная подготовка к ЧМ. Ваше дело - спокойно тренироваться в любом случаке, вам за это бабло нехилое платят. Разрешат - поедете. Не разрешат - посидите дома. Но на тренировки это никак не влияет, это работа за бабло - вот и работайте
23:41 5 августа
tryam
мда...первой попыткой улететь на третье место и после все заступы....
23:40 5 августа