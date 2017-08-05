Меньков стал четвертым на чемпионате мира в прыжках в длину

Российский легкоатлет Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, занял четвертое место в прыжках в длину на чемпионате мира в Лондоне. Чемпион мира-2013 показал результат 8,27 метра. После первой попытки он больше не выполнил ни одной другой, которая пошла бы в зачет и помогла бы улучшить результат.

Победителем стал южноафриканец Луво Маньонга (8,48). Серебро завоевал американец Джэррион Лоусон (8,44), бронзу - еще один представитель ЮАР Рушвал Самааи (8,32).

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

Длина

1. Маньонга (ЮАР) - 8,48

2. Лоусон (США) - 8,44

3. Самааи (ЮАР) - 8,32

4. МЕНЬКОВ - 8,27