Меньков после рекорда сезона: "ИААФ мне просто не отвечает"

Экс-чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков на чемпионате Сибирского федерального округа показал лучший результат сезона в Европе в прыжках в длину - 8.31 м.

- Примерно такой результат и планировал показать, - сказал Меньков в интервью "СЭ". - Прыжком доволен, но теперь главное - получить допуск от ИААФ, чтобы выступать на международных соревнованиях. Может, они увидят этот результат и вспомнят, что я никуда не пропал. Первое письмо в ИААФ я написал еще в декабре, чтобы выступать на чемпионате мира в помещениях. Никакого ответа не было. Примерно две недели назад написал второе письмо, чтобы пустили на "Бриллиантовую лигу". Ответа по-прежнему нет. Почему все так долго, чего они тянут, я не представляю...

- Вам обидно показывать результаты мирового уровня на региональных соревнованиях?

- Не скажу, что обидно. Но если честно, смысла в прыжках в таких условиях мало. Лучше бы я где-нибудь в Европе прыгал. Морально ситуация убивает.

- На прошлогоднем чемпионате мира в Лондоне вы жаловались на травму и остались четвертым. С тех пор проблемы со здоровьем позади?

- Там была не травма, считайте, что ничего. У меня в начале этого года были травмы намного серьезней. Но сейчас уже с ними справился, не хочу даже вспоминать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)