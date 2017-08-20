Меньков не получил приглашение на этап "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

Менеджер российского прыгуна в длину Александра Менькова Павел Воронков сообщил, что спортсмен не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме, потому что организаторы турнира не прислали ему приглашение. Он добавил, что к этому вряд ли может иметь отношение международная федерация.

Напомним, что Меньков стал четвертым на чемпионате мира-2017.

– Я разговаривал с организатором бирмингемского этапа, и тот сообщил мне, что он был бы и рад видеть Менькова у себя, но его вынуждают приглашать на турнир тех, кто выступал на предыдущих этапах и сейчас борется за очки для попадания в финал, – приводит ТАСС слова Воронкова. – Мне сложно говорить, с какой стороны идет давление. Вряд ли к этому имеет отношение международная федерация, скорей всего, к этому причастны организаторы самой "Бриллиантовой лиги".

Организаторы этапов "Бриллиантовой лиги" приглашают спортсменов, исходя из собственных соображений. Они не обязаны звать только тех, кто показал высокие результаты на том же чемпионате мира. Никаких регламентов на этот счет не существует.