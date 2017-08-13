Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира по легкой атлетике

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне. Россиянка с результатом 2,03 завоевала золото, выступая под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА. Это первая победа России на турнире, ранее у российских легкоатлетов было три серебра. Ласицкене выиграла все 16 турниров сезона, в которых принимала участие.

"Россиянка Мария Ласицкене выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. В упорной борьбе превзошла сильных соперниц и еще раз доказала, что наши легкоатлеты лучшие в мире", - написал Медведев на своей странице в Фейсбуке.