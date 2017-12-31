Майкл Джонсон: "Не думаю, что рекорды Болта побьет действующий спортсмен"

Четырехкратный олимпийский чемпион американец Майкл Джонсон считает, что рекорды ямайского бегуна Усэйна Болта не будут побиты никем из действующих спортсменов. На данный момент Болту принадлежат рекорды на дистанции 100 м (9,58) и 200 м (19,19).

- Никто не знает, сколько продержатся рекорды, я не хочу заниматься спекуляциями, - цитирует Inside the Games Джонсона. - Не думаю, что рекорды Болта побьет кто-либо из действующих спортсменов. Но через 10 лет может появиться новый выдающийся атлет.

Напомним, что Болт завершил карьеру в 2017 году.