Мартен Фуркад: "Бог умер. Это ненастоящий Болт!"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что разочарован от поражения Усэйна Болта в забеге на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Ямайский спринтер в субботу провел свой последний забег в личной карьере, в котором завоевал бронзу. Победу одержал американский легкоатлет Джастин Гэтлин.

"Бог умер. Это ненастоящий Болт! Не просите меня радоваться победе Гэтлина", - написал Фуркад в "Твиттере".