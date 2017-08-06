03:34 6 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мартен Фуркад: "Бог умер. Это ненастоящий Болт!"

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Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что разочарован от поражения Усэйна Болта в забеге на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Ямайский спринтер в субботу провел свой последний забег в личной карьере, в котором завоевал бронзу. Победу одержал американский легкоатлет Джастин Гэтлин.

"Бог умер. Это ненастоящий Болт! Не просите меня радоваться победе Гэтлина", - написал Фуркад в "Твиттере".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Don Miguel

Даже самые великие спортсмены могут проиграть, и, бывает, проигрывают. Это - спорт. Не приходится день на день, не накладываются соревнования на соревнования. Тут и микротравмы, и чуть не та дорожка, не то съел, не выспался, метеозависимость.... Очень тут все сложно. Я ведь не с дивана, сам мастер спорта именно в спринте. Ничего из перечисленного не служит оправдание при поражении, и сам виноват, и все помои потом на тебя. Такова спортивная жизнь.

10:33 6 августа

hant64

Да Болт уже последние три года не тот, просто природная феноменальность ему позволяла не проигрывать. Но всему есть предел, и даже возраст здесь ни при чём (Гетлин ведь старше Болта). Усэйн перестал поддерживать форму на должном уровне, это последние годы видно было. Наверное, стимулов уже не было, и заставлять себя пахать, как в 18 лет, он просто уже не мог. Всё очевидно. Не удивлюсь, если он в 2019 вернётся в лучшей форме, чтобы доказать всем, кто тут король, поражение ведь очень болезненное, последний старт ведь... Его просто это поражение не будет отпускать, ну и пиар ход будет великолепнейший - вывеска "Болт возвращается" способна затмить на пару месяцев все другие мировые сенсации. Да и отец от него не отстанет, который был категорически против завершения карьеры, а тут он такого козыря получил для давления на сына. Ждём возвращения...

10:13 6 августа

Serenky25

Ага..рулит допинг разрешенный..

07:26 6 августа