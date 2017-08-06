Мартен Фуркад: "Бог умер. Это ненастоящий Болт!"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что разочарован от поражения Усэйна Болта в забеге на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Ямайский спринтер в субботу провел свой последний забег в личной карьере, в котором завоевал бронзу. Победу одержал американский легкоатлет Джастин Гэтлин.
"Бог умер. Это ненастоящий Болт! Не просите меня радоваться победе Гэтлина", - написал Фуркад в "Твиттере".
Don Miguel
Даже самые великие спортсмены могут проиграть, и, бывает, проигрывают. Это - спорт. Не приходится день на день, не накладываются соревнования на соревнования. Тут и микротравмы, и чуть не та дорожка, не то съел, не выспался, метеозависимость.... Очень тут все сложно. Я ведь не с дивана, сам мастер спорта именно в спринте. Ничего из перечисленного не служит оправдание при поражении, и сам виноват, и все помои потом на тебя. Такова спортивная жизнь.
10:33 6 августа
hant64
Да Болт уже последние три года не тот, просто природная феноменальность ему позволяла не проигрывать. Но всему есть предел, и даже возраст здесь ни при чём (Гетлин ведь старше Болта). Усэйн перестал поддерживать форму на должном уровне, это последние годы видно было. Наверное, стимулов уже не было, и заставлять себя пахать, как в 18 лет, он просто уже не мог. Всё очевидно. Не удивлюсь, если он в 2019 вернётся в лучшей форме, чтобы доказать всем, кто тут король, поражение ведь очень болезненное, последний старт ведь... Его просто это поражение не будет отпускать, ну и пиар ход будет великолепнейший - вывеска "Болт возвращается" способна затмить на пару месяцев все другие мировые сенсации. Да и отец от него не отстанет, который был категорически против завершения карьеры, а тут он такого козыря получил для давления на сына. Ждём возвращения...
10:13 6 августа
Serenky25
Ага..рулит допинг разрешенный..
07:26 6 августа