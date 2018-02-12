Мария Ласицкене: "Жаль, что разочаровала публику на чемпионате России"

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене осталась недовольна своим выступлением на чемпионате России в помещении. Спортсменка выиграла 35-й турнир подряд, но показала результат только 1,88 м.

- Сегодня была тренировка, поэтому соответствующие состояние и результат, - цитирует ТАСС Ласицкене. - Эмоций особо нет, потому что в секторе почти одна, это неудобно. Но ничего страшного, это всего лишь этап к Бирмингему, я не разрешу себе расстраиваться, но жаль, что разочаровала результатом публику. Силы у меня есть, а настроение поднимем.

Завтра мы вылетаем в Польшу, там будет интересный этап "Гран-при" ИААФ, так что там я не имею права прыгать так, как сегодня.