Мария Ласицкене: "Я спала на первой попытке"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отметила, что в финале чемпионата мира ее ждет серьезная конкуренция. Спортсменка вышла в финал соревнований с лучшим результатом. Она взяла высоту 1,92 метра.

– Казалось, вы чем-то недовольны в секторе. Или вам было скучно?

– Нет-нет. У меня всегда в секторе такая физиономия. Правда, было немного прохладно. Или это я мерзлячка? Но в целом – все хорошо.

– На начальной высоте вы задели планку. Что случилось?

– Да спала я на первой попытке. Как обычно. Но зато после такого прыжка сразу проснулась. В очередной раз убедилась, что нельзя так выходить даже на начальные высоты. Надеюсь, в финале этого не повторится. Тем более видно, что девочки очень подготовленные. Заметно, что все подводились именно к чемпионату мира. И это было понятно. В финале будет серьезнейшая конкуренция – это факт. И это здорово! (Владимир ИВАНОВ)