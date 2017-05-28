Мария Ласицкене: "Я не хочу напротив своей фамилии белый квадратик"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) подчеркнула, что не успокоится, пока вся сборная России не будет допущена до международных стартов под флагом страны. Чемпионка мира 2015 года, выступая в нейтральном статусе, одержала победу в субботу на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине, в своем первом международном старте с момента, когда российские легкоатлеты были отстранены от выступления на соревнованиях под эгидой ИААФ. Она показала результат 2,03 метра – это личный рекорд спортсменки на открытых стадионах.

– Конечно, игры эти дурацкие, – приводит "Р-Спорт" слова Ласицкене. – Выгнали из семьи, потом перепроверили, некоторых решили вернуть. Наши друзья по сборной продолжают ждать. Это все странно, и мы до конца не успокоимся, пока все это не будет решено. Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились. Конечно, мы так и делаем, но я не хочу напротив своей фамилии белый квадратик. Хочу законный триколор. Мой сегодняшний результат не то что: "вот вам всем!", но мы показали, что не сидели сложа руки. Мы готовились, не озлобились, мы очень хотим побеждать. И я сегодня показала, что еще и можем.