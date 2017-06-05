Мария Ласицкене: "Впечатления и настроение после соревнования в Польше – отличные"

Чемпионка мира в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене (Кучина) подчеркнула, что плохие погодные условия, в которых она выступала на турнире в польском Ополе, не повлияли на ее настроение, и ей удалось показать хороший результат.

Ласицкене в воскресенье одержала победу на международном турнире в Ополе с результатом 2,00 м. Спортсменка пыталась преодолеть высоту 2,04 м, но все три попытки оказались неудачными. Участницам соревнований пришлось выступать в холодную, ветреную и дождливую погоду.

Россиянка 8 июня выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Ранее Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине с результатом 2,03 м.

– Соревнования в Польше хоть и прошли в нелегких условиях, но впечатления и настроение – отличные, – приводит "Р-Спорт" слова Ласицкене. – Все супер! Два метра – хороший результат, это рекорд стадиона в Ополе, поэтому мы довольны. Спортсмен должен уметь справляться с любыми условиями и ничего не бояться, поэтому мы сегодня бились до конца и хотели даже личный рекорд поставить. Все хорошо, и мы с отличным настроением едем в Рим.