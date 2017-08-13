Мария Ласицкене: "Внутренний голос говорил: "Что хотите делайте, но я эту победу не отдам"!

Россиянка Мария Ласицкене после победы на чемпионате мира-2017 в прыжках в высоту отметила, что испытывала волнение в день соревнования. Спортсменка подчеркнула, что была уверена в своей победе.

– Утром перед стартом трясло больше обычного?

– Были моменты. Скорее даже – нападки. Приходилось отвлекаться. Я слушала музыку, звонила маме, но полностью уйти от этого было невозможно. Это сидит глубоко внутри.

В секторе тоже был мандраж. Тряслись коленки и руки. Ощущалась энергия стадиона. Когда 60 тысяч человек в одну секунду начинают кричать – это что-то с чем-то. И когда замолкают – тоже.

– Не напрягало, что после 1,95 м высоты поднимали всегда по 2 см?

– На чемпионатах мира для зрелищности постоянно так делают. Чтобы растянуть нам удовольствие. Хотя я этого не люблю. 1,90 – 1,95 – 2,00 м – для меня оптимальная раскладка.

– Почему тогда не пропускали какие-то высоты?

– На чемпионате мира я не хотела рисковать. Была опасность пересидеть. Опыт есть, но прыгать все подряд – надежнее. Вот пропустила бы я 1,99 м – и что было бы потом? Никто не знает. Но эта неудачная попытка заставила меня разозлиться по полной программе.

– Хотя бы на мгновение проскочила мысль: "А вдруг не получится"?

– Нет! Только злость. Внутренний голос говорил: "Не отдам! Что хотите делайте, но я эту победу не отдам"!

– Нынешнее золото тяжелее пекинского?

– В разы. Туда мы ехали на первый чемпионат мира. Все было здорово и интересно. Мандраж, конечно, тоже был, но сейчас, когда все ждали только золота, пришлось сложнее. Да и вся эта двухгодичная история накладывала отпечаток. Тем оно дороже! (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Ласицкене