Мария Ласицкене: "Верила, что смогу улучшить личный рекорд"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) верила, что может установить новый личный рекорд в соревнованиях на открытом воздухе в своем первом старте сезона на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине.

Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 м 3 см. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене установила личный рекорд для соревнований летнего сезона, улучшив предыдущее достижение на 2 см. Прежний собственный рекорд летнего сезона россиянка установила в августе 2015 года, когда на чемпионате мира в Пекине показала результат 201 см.

– Я хотела улучшить свой личный результат для соревнований в открытых помещениях, – приводит ТАСС слова Ласицкене россиянка. – Я чувствовала себя хорошо и верила, что это возможно. Я хочу и дальше улучшать свои результаты, чтобы хорошо подготовиться к чемпионатам.