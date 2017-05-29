Мария Ласицкене: "В США у меня не было реваншистских настроений"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) подчеркнула, что не испытывала злости на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Спортсменка получила в этом году индивидуальный допуск на участие в международных стартах под нейтральным флагом, поскольку ВФЛА временно исключена из ИААФ. Турнир в Юджине Ласицкене выиграла с рекордом стадиона (2,03).

- Когда я вышла вчера в сектор, то у меня не было никаких реваншистских настроений, - цитирует ТАСС Ласицкене. - Мол, вы нам столько всего нехорошего сделали, а я сейчас выйду и отомщу. Не хочу я всего этого. У меня было только желание радоваться своей победе.

Соперницы ко мне отнеслись очень доброжелательно, я выступала в комфортной соревновательной атмосфере. В секторе развернулась настоящая спортивная борьба, трибуны всех поддерживали. Я чувствовала себя отлично и, в целом, все было хорошо. Да и местные журналисты ко мне отнеслись очень дружелюбно, я не ощущала никакого негатива с их стороны.