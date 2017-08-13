Мария Ласицкене: "В финале во мне проскочила трусость"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отметила, что у нее что-то дрогнуло во время выполнения прыжка на 1,99 метра в финале чемпионата мира. По словам спортсменки, она преодолела себя и смогла сразу забыть неудачный прыжок.

– Кстати, когда у вас не получилось с 1,99 м, проходил забег на 5000 м, где бежал Мо Фара, и стадион ревел. Могло ли это как-то повлиять?

– Да, во время прыжков на ответственных высотах стоял просто невероятный шум. Никакие наушники не спасут. И внутри тоже все бурлило. Атмосфера тут – невероятная.

– Мысль недоумения после неудачи мелькнула?

– Я подумала: "Как ты себе такое позволяешь"? Мне кажется, на 1,99 м у меня что-то дрогнуло. Во мне проскочила трусость. Но я сумела забыть этот прыжок сразу после того, как планку упала. Сейчас вообще его не помню!

– Наверное, уже немного отвыкли от конкуренции? И тут она, наконец, появилась.

– И это очень хорошо! Эмоции, которые бурлили у девочек, ощущались. Но я и не сомневалась, что все наберут лучшую форму к чемпионату мира. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Марии Ласицкене