Мария Ласицкене: "У моих соперниц должна быть злость из-за моих побед, мы ею питаемся"

Россиянка Мария Ласицкене, завоевавшая золото чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту, отметила, что не ведет подсчет своих побед. Спортсменка подчеркнула, что не должна снижать планку.

– Чувствуете, что у соперниц накапливается большая спортивная злость из-за ваших постоянных побед?

– Она есть и должна быть у них. Мы ею питаемся. Но я убеждена, что Камила (Лицвинко) и Юля (Левченко) поздравляли меня искренне. Я за них тоже очень рада. Они серьезно поддевали меня. У нас здоровая конкуренция, а это я люблю. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

– Знаете ли вы, сколько у вас уже побед в этом сезоне?

– Да. Но я не считаю их, просто мне постоянно об этом все вокруг напоминают.

– Принципиально довести сезон до абсолютно беспроигрышного?

– Могу сказать, что я не должна снижать планку. Все-таки быть двукратной чемпионкой мира – это большая ответственность. Я должна держать уровень. И из этого груза я буду брать только положительное.

– Горечь за прошлый сезон этими победами подслащена достаточно для того, чтобы совсем забыть о нем?

– Обиду за олимпийский сезон не перекрыть никак. Это невозможно. Другое дело, что я совсем не думаю об этом. Живу сегодняшним днем.

– Вы – первая двукратная чемпионка мира в российских прыжках. Для вас это что-то значит?

– Я счастлива, что мы с тренером Геннадием Гариковичем Габриляном вместе дошли до этого.

– В истории еще не было трехкратных чемпионов мира по прыжкам в высоту. Мотивация?

– Рано об этом думать. Послезавтра прыгаем в Варшаве. Все мысли сейчас только о нем! (Владимир ИВАНОВ)

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