Мария Ласицкене: "Так классно было прыгать в тишине!"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в интервью "СЭ" отметила, что любит исполнять попытки при полной тишине. Во время финала на чемпионате мира в Лондоне спортсмека попросила зрителей не поддерживать ее во время прыжка на 2,08 метра.

– Оставшись одна в секторе, вы заказали 2,08 м. Почему на 2,10 м?

– Нужно расти постепенно и поэтапно. 2,08 м – это национальный рекорд, и сегодня я пыталась бить его.

– Вас впечатлила гробовая тишина на стадионе, когда вы жестом попросили об этом во время третьей попытки на 2,08 м?

– Так классно было! Я действительно люблю прыгать в тишине. У меня от этого тоже выделяется дополнительный адреналин. Хотя попытки на 2,08 м были так себе. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Марии Ласицкене