Мария Ласицкене: "Российские легкоатлеты продолжат бороться за возвращение полноценного статуса"

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене подчеркнула, что российские легкоатлеты продолжат борьбу за возвращение им статуса спортсменов национальной команды и замены нейтрального флага.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) было приостановлено в ноябре 2015 года. ИААФ приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

- Эти полтора года были сложными и долгими, мы не понимали, в чем дело, - приводит ТАСС слова Ласицкене. - Не было понимания, за что нас наказали, почему мы отвечаем за чужие ошибки. Мы не опускали рук и работали. Сейчас мы выступаем в нейтральном статусе, но мы должны с этим смириться, это спорт, это наша жизнь. Будем бороться, чтобы наш флаг был напротив наших фамилий. Все знают, кто мы такие и откуда мы.

2016 год прошел очень сложно, мы до конца надеялись на участие в Рио. Когда поняли, что отдых наступил, мы смирились, не бились об стену и не плакали в подушку. Так как жить прошлым - не наш вариант, мы приняли позицию - что не убивает, делает нас сильнее. После отдыха мы начали с новыми силами и эмоциями готовиться, испытывая новые надежды.

К сожалению, зима также прошла без международных стартов, и я плакала, когда поняла, что мы не поедем на чемпионат Европы. Но я вышла замуж и начала подготовку к новому сезону с отличными эмоциями. Мы здесь, форма у нас хорошая. Можно сказать, что мы с мужеством прошли эти полтора года.