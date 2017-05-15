Мария Ласицкене: "Рада, что россияне возвращаются на международную арену"

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) подчеркнула, что россияне уже соскучились по борьбе с элитой мировой легкой атлетики. Она также отметила, что очень рада тому, что российские спортсмены начали возвращаться на международную арену.

– Я посмотрела выступление Сергея Шубенкова на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае, прочитала, что Ольга Муллина одержала первую победу, и я очень рада, что постепенно россияне возвращаются на международную арену, – цитирует rusathletics.com Ласицкене. – Мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой легкой атлетики.

Напомним, россияне не имеют права выступать в турнирах под российским флагом из-за дисквалификации ИААФ. На данный момент ряд атлетов получили допуск как нейтральные спортсмены.

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