Мария Ласицкене: "Пошла на 2,08 ради рекорда России"

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене отметила, что справиться с проблемами во время финала чемпионата мира ей помогли зрители. Россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, выиграла золотую медаль с результатом 2,03 метра.

- Этот финал был не слишком легким для меня, но благодаря невероятной атмосфере на стадионе и эмоциям зрителей я справилась с некоторыми проблемами, которые у меня были, - приводит "Р-Спорт" слова Ласицкене. - - Моя неудачная попытка на 1,99 метра разбудила меня. Я решила пойти на 2,08 метра, потому что это не только мой личный рекорд, но и национальный рекорд моей страны.

Золотая медаль в Лондоне была моей главной целью в этом сезоне, но, конечно, я хотела бы поднять планку немного выше. Мне не понравилась ни одна из моих попыток на 2,08 метра. Надеюсь, у меня все еще есть потенциал, чтобы побить мировой рекорд в этом сезоне. Я не уверена, буду ли отмечать эту победу, так как 15 августа у меня соревнования.