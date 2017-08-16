Мария Ласицкене: "Получила больше эмоций от встречи в Москве, чем на пьедестале в Лондоне"

Чемпионка мира 2017 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что была впечатлена встречей в московском аэропорту после возвращения из Лондона. Для нее золото ЧМ-2017 стало вторым в карьере.

– Соревнования прошли хорошо, но нервно, прыгала с огромной ответственностью, мы с тренером Геннадием Габриляном справились и завоевали золотую медаль, – цитирует ТАСС Ласицкене, которая выступала в Лондоне в нейтральном статусе. – Я счастлива, хотя признаюсь, больше получаю эмоций сейчас от такой встречи, чем когда стояла на пьедестале почета на чемпионате мира.

Мы были готовы, что гимн России не будет звучать, и, конечно, это неприятно, ведь каждый спортсмен мечтает услышать на соревнованиях гимн своей страны после победы. Нас этого лишили, но я уверена, что впереди будет не один пьедестал, где российский гимн будет звучать.

Сейчас мы радуемся, но я надеюсь, что люди, которые занимаются вопросом статуса российских спортсменов, сделают все возможное, потому что российские легкоатлеты хотят быть настоящей сборной.