Мария Ласицкене: "Обнуление рекордов? Задумка интересная"

Российская прыгунья в длину Мария Ласицкене (Кучина) выразила мнение, что обнуление рекордов в легкой атлетике является интересной идеей. Ранее проектная группа Европейской легкоатлетической ассоциации выработала рекомендации, согласно которым некоторые мировые рекорды могут быть аннулированы, если при их установке не были выполнены определенные условия, в частности, по допинг-тестированию.

- Задумка интересная. Некоторые рекорды уже столько держатся, что хочется чего-то новенького, - цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. - Думаю, это привлечет дополнительный интерес к легкой атлетике. Но вы знаете, даже если это случится, я все равно буду равняться на мировой рекорд Стефки Костадиновой - 2,09. В любом случае так будет, даже если на бумаге рекорды обновят.

- Неужели чувствуете, что реально прыгнуть на 2,10?

- Все возможно, абсолютно все в этом мире возможно. Почему бы и нет?

- Это ж к сегодняшним 2,03 еще семь сантиметров добавить!

- Отлично! Главное, стартовать в хороших компаниях, слушать тренера, который знает, что надо делать.