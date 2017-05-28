Мария Ласицкене: "Не хочу напротив своей фамилии белый квадратик. Хочу законный триколор"

Российская прыгунья в длину Мария Ласицкене (Кучина) подчеркнула, что хочет поскорее вернуть возможность выступать под флагом своей страны. На данный момент она и ряд других легкоатлетов России выступают как нейтральные спортсмены в связи с дисквалификацией ВФЛА. Ласицкене приняла участие в этапе "Брилллиантовой лиги" в Юджине, выиграв состязания с рекордом стадиона (2,03).

- Нас выгнали из семьи. Потом перепроверили, некоторых решили вернуть, - цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. - Наши друзья по сборной продолжают ждать. Это все странно, и мы до конца не успокоимся, пока все это не будет решено. Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились. Конечно, мы так и делаем, но я не хочу напротив своей фамилии видеть белый квадратик. Хочу законный триколор. Было тяжело, конечно, все мы это уже говорили, но я жила с такой мыслью: все, что происходит, делает нас сильнее. Приходится нам с этим мириться сейчас, к сожалению. Мы любим спорт, это наша жизнь, мы его не отдадим, но пока надо потерпеть.

- Если бы сейчас здесь рядом с нами стоял президент ИААФ Себастьян Коэ, что бы вы ему сказали?

- Верните моих друзей в легкоатлетическую семью. Верните наш флаг. Что это за семья, в которой заставляют отвечать за чужие ошибки и выгоняют из нее?