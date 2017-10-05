Мария Ласицкене: "Не думаю, что меня назовут лучшей легкоатлеткой мира"

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене назвала маловероятной свою победу в борьбе за приз лучшей легкоатлетке 2017 года по версии Европейской легкоатлетической федерации. Церемония вручения награды состоится 14 октября в Вильнюсе.

– В Вильнюс мы летим с мужем, но не думаю, что я выиграю главный приз, – цитирует Rusathletics.com Ласицкене. – Но это и не самое главное, в любом случае сезон-2017 позади и главные трофеи уже завоеваны. Теперь все мысли о зимнем чемпионате мира 2018 года в Бирмингеме и чемпионате Европы в Берлине.

Помимо приза по версии Европейской легкоатлетической федерации вошла в список номинантов на аналогичную награду по версии ИААФ. Объявление лауреатов состоится 24 ноября в Монако.

Напомним, в прошлом сезоне Ласицкене не проиграла ни одного турнира, в которых участвовала. Помимо золота чемпионата мира в Лондоне, где она выступала в нейтральном статусе, она стала победительницей финала "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.