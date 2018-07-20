Мария Ласицкене: "Надо не жалеть о конце победной серии, а радоваться, что она была"

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене после победы на чемпионате России в Казани сказала, что ей важно выступать на родной земле. Также она прокомментировала тот факт, что на прошедшем этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате прервалась ее серия из 45 побед.

– Для меня очень важно и нужно прыгать на родной земле, – цитирует пресс-служба ВФЛА Ласицкене. – Всегда хочется выступать перед нашими болельщиками. Зрители, волонтеры так поддерживали – это было очень трогательно. Сразу после старта я улетаю в Лондон, на этап "Бриллиантовой лиги". Я привыкла к такому режиму: прилетела, отдохнула – и опять прыгать. Это нормальная практика, главное – не париться. По поводу окончания моей беспроигрышной серии, которое произошло на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате, скажу так: наверное, не надо жалеть, что она закончилась, надо радоваться, что она была.

Ласицкене против всего мира – 45:1. Чемпионка все-таки проиграла