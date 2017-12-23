Мария Ласицкене: "Начали сезон с отличным результатом"

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победившая в первом старте сезона в Минске с результатом 2 метра, считает, что этот успех является доказательством правильно выбранной тренировочной стратегии.

Сегодня в одном из минских торговых центров состоялся турнир по прыжкам в высоту "Рождественские старты". Россиянка выступала под нейтральным флагом.

– Соревнования прошли очень круто, атмосфера зашкаливала, – приводит ТАСС слова Ласицкене. – Я рада результату и той наглости, на которую мы сегодня пошли. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и у нас есть силы и эмоции для будущего сезона, который, можно сказать, мы сегодня начали с отличным результатом. Всему рада, всем довольна. Возвращаюсь домой и буду работать дальше. В Белоруссии был великолепный старт, хочется, чтобы мы брали с них пример.

В августе в Лондоне Ласицкене стала двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. 11 января Ласицкене выступит на Мемориале Лукашевича-Середкина в Челябинске, 21-го – на турнире в Москве.