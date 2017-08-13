Мария Ласицкене: "На удивление хорошо уснула после золота ЧМ-2017"

Россиянка Мария Ласицкене после победы на чемпионате мира-2017 в прыжках в высоту отметила, что у нее не получится посетить сегодняшнюю вечеринку для атлетов в Лондоне. Спортсменка подчеркнула, что полностью выложилась на прошедших соревнованиях.

– Сегодня вечеринка для атлетов, а вы через пару часов уже улетаете на следующий старт. Никаких сожалений?

– Абсолютно. Была бы возможность – мы с удовольствием сходили поужинать и потанцевать. Не получается – никаких расстройств. Старт в Польше был запланирован давно.

– Но вечернее платье на случай возможного приема с собой возите?

– Сюда не взяла ничего. Меня расстраивала погода в Лондоне, я знала, что здесь очень холодно, поэтому "гражданскую" одежду почти не брала.

– Дарья Клишина после серебра не спала вообще. У вас получилось?

– Да! Уснула на удивление хорошо. У меня выворачивало ноги, в голове все случившееся прокатывалось и прокатывалось. Но "вырубило" быстро.

– Что значит "выворачивало ноги"?

– Когда я полностью выкладываюсь, приходится расплачиваться таким эффектом. От работы болят ноги, поясница. Но это – хороший знак. Значит, организм работал по полной. Удивляет, что при этом так здорово уснула.

– Наверное, слишком много сил оставили.

– Особенно эмоциональных. И только после финала наступило небольшое расслабление. Ведь этого дня ждали все! К нему мы шли, ради него готовились. Все вокруг говорили об этом финале, писали. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Ласицкене