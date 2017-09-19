Мария Ласицкене: "На ЧМ запрещали стоять рядом с флагом России"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала о строгом контроле спортсменов России на чемпионате мира-2017 в Лондоне. Напомним, что 19 атлетов России из-за дисквалификации ВФЛА выступали под нейтральным флагом, им также было запрещено всячески демонстрировать национальную принадлежность. Ласицкене, впрочем, это не помешало завоевать золото в своей дисциплине.

– Пришлось внимательнее выбирать аксессуары, – цитирует "Евроспорт" Ласицкене. – Нам во всем запретили использовать цвета российского флага – в браслетах, резинках для волос, майках. Нельзя было петь гимн а капелла и проигрывать его на телефоне. Такое ощущение, что мы когда-то ходили по коридорам и распевали. Да ни одна сборная так не делает. Но нам лишний раз напомнили, чтобы вообще не показывали, откуда мы. За нарушение этих правил могли дисквалифицировать без возможности оспаривания. Просто отобрали бы медаль и сказали: "До свидания".

– Какой ужас.

– Дошло до того, что я содрала с чемодана надпись "Россия". Перестраховалась. Вдруг кто-то придерется. Еще там был пункт, по которому я не должна находиться рядом с флагом. И меня как раз позвала фотографироваться болельщица с огромным триколором. Пришлось сказать: "Я бы с удовольствием, но извините, нельзя". Сфоткалась только издалека. Это, конечно, полный маразм. Все понимают, что такое отношение к чистым атлетам – глупость. А вся история – ужасная некрасивая игра.