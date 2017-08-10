Мария Ласицкене: "На ЧМ меня позиционируют как одну из главных звезд? Не обращаю на это внимание"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отметила, что не обращает внимание на ажиотаж вокруг себя на чемпионате мира. Сегодня спортсменка вышла в финал соревнований с лучшим результатом. Она взяла высоту 1,92 метра. В Лондоне Ласицкене, как и еще 18 россиян, выступает под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА.

– Кепку, на которой написано "I’mhere" (я здесь), выбрали специально к чемпионату мира?

– Нет, она случайно попалась. Мы и подумали: "О, классно. В тему"!

– Видеооператоры позиционируют вас здесь как одну из главных звезд. На главный экран выводят все ваши прыжки, часто показывают вас даже во время разминки. Вы это замечаете?

– Нет. Я не обращаю на это внимание. Зачем? Это же может лечь на плечи неприятным грузом. Забываюсь и ни на кого не смотрю. Мне так проще. (Владимир ИВАНОВ)