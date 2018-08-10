Мария Ласицкене: "Мы все болели за Шубенкова. Но это спорт"

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отметила, что разозлилась на себя из-за того, что не взяла попытку 1,96 метра с первого раза, передает из Берлина корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россиянка победила, взяв высоту 2 метра.

- Разозлились на себя за неудачу на 1,96?

- Естественно. Было бесячее состояние, появилась нервозность. На таких стартах нужно брать все с первой попытки.

- Демирева тактическими играми удивила?

- Не особо. Это ее тактика на последних стартах. Она так распределяет силы.

- Зная, что вы любите конкуренцию, порадовались, когда она прыгнула 2 метра?

- Конечно! Это всегда бодрит и дает силы на следующие высоты. Но не сегодня (смеется).

- Видели забег Шубенкова?

- Да. Но так и не поняла, выиграл ли он.

- Второй.

- Мы все очень за него болели. Но это спорт…